В Ижевске появилась первая табличка с историческим названием улицы

СЕГОДНЯ 07:26 2019-06-19T07:26:48+03:00

Ее разместили на доме купца Оглоблина

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В Ижевске появилась первая дублирующая табличка с историческим названием улицы. Об этом на своей странице в «Фейсбуке» рассказал зампредседателя постоянной комиссии Гордумы столицы Удмуртии по вопросам развития территории, градостроительства, землеустройства и экологии Дмитрий Юданов.

Табличку с надписью «Историческое название до 1918 года – Госпитальная улица» разместили на доме купца Оглоблина, который находится на ул. Красноармейской.

Отметим, что дублирующие таблички со старыми, дореволюционными, названиями должны получить 25 улиц в историческом центре Ижевска.

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СПРАВКА

Госпитальной современную улицу Красноармейскую называли, потому что в XIX веке она упиралась в военный госпиталь, выстроенный в 20-е годы по проекту архитектора Андриевского. Находился он там, где сейчас расположен Центральный рынок.

ИСТОЧНИК KP.RU