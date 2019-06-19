В Ижевске появилась первая табличка с историческим названием улицы
В Ижевске появилась первая дублирующая табличка с историческим названием улицы. Об этом на своей странице в «Фейсбуке» рассказал зампредседателя постоянной комиссии Гордумы столицы Удмуртии по вопросам развития территории, градостроительства, землеустройства и экологии Дмитрий Юданов.
Табличку с надписью «Историческое название до 1918 года – Госпитальная улица» разместили на доме купца Оглоблина, который находится на ул. Красноармейской.
Отметим, что дублирующие таблички со старыми, дореволюционными, названиями должны получить 25 улиц в историческом центре Ижевска.
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СПРАВКА
Госпитальной современную улицу Красноармейскую называли, потому что в XIX веке она упиралась в военный госпиталь, выстроенный в 20-е годы по проекту архитектора Андриевского. Находился он там, где сейчас расположен Центральный рынок.
ИСТОЧНИК KP.RU
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