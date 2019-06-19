На улице Баранова в Ижевске начался ремонт дороги

СЕГОДНЯ 09:18 2019-06-19T09:18:02+03:00

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В Ижевске на улице Баранова на участке от улицы Селтинской до улицы О. Кошевого начался ремонт дороги. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

На улице планируется демонтировать изношенный слой покрытия, отремонтировать смотровые колодцы, установить бортовые камни и устройство выравнивающего и финишного слоев асфальта. Также отремонтируют тротуар.

- Прежде всего, этот участок необходимо сделать прямым, чтобы машины не ездили по извилистой дороге. В наших планах, когда дорога будет отремонтирована, пустить на этом участке автобусный маршрут, соединяющий пос. Машиностроитель с Больницей № 4, - пояснил Глава Администрации Ленинского района города Ижевска Рамиль Гайнуллин.

В Ленинском районе в 2019 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будут отремонтированы: ул. Мужвайская; ул. Баранова от ул. Селтинская до ул. О. Кошевого; ул. Четырнадцатая от ул. Клубная до ул. Телегина; ул. Гагарина от д. 81 до ж/д вокзала; ул. З. Космодемьянской от ул. Новошестнадцатая до ул. Четырнадцатая

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ИСТОЧНИК KP.RU