Какие тротуары ижевчане считают самыми разбитыми, и когда их отремонтируют?

В редакцию «Комсомолки» частенько обращаются ижевчане, которые жалуются на плохие тротуары. Мы решили выяснить, какие участки они считают самыми разбитыми и провели серию опросов в социальных сетях.

ТРОТУАР НА КРАСНОГЕРОЙСКОЙ

так выглядит тротуар по КрасногеройскойФото: Диля Ахмадишина

На последнем месте в рейтинге «убитых» тротуаров - участок на Красногеройской. Эта дорога проходит мимо нескольких супермаркетов, банка и УдГУ. За него проголосовали 5% опрошенных. И неудивительно - несмотря на то, что место проходное, дорога покрыта ямами, местами из асфальта выпирает щебенка.

Как сообщила городская администрация, площадь, которую необходимо восстановить на Красногеройской (от улицы Коммунаров до Пушкинской) составляет 1920 кв. м. На это потребуется 3 648 000 рублей.

ТРОТУАР НА СОВЕТСКОЙ

Так выглядит тротуар около "Дворца спорта"Фото: Диля Ахмадишина

Следующий в нашем рейтинге - участок около остановки «Дворец спорта». За него проголосовали 10% опрошенных. Здесь действительно много мелких камней и провалов.

Кстати, по данным администрации Ижевска, на ремонт участка от улицы Удмуртской до Карлутской набережной необходимо 4 000 000 рублей. Площадь работ - 2000 квадратных метров.

ТРОТУАР НА УДМУРТСКОЙ

Тротуар возле УдГУ - беда девушек на каблуках и велосипедистовФото: Диля Ахмадишина

В рейтинге разбитых тротуаров оказался участок около УдГУ. За него проголосовали 13% опрошенных жителей. Состояние тротуаров на Удмуртской оставляет желать лучшего. Так, на ремонт участка от остановки «Радиозавод» до улицы Красногеройской необходимо 3 590 000 рублей. Площадь составляет 1890 квадратных метров.

ТРОТУАР НА МАЙСКОЙ

Так выглядит тротуар на МайскойФото: Диля Ахмадишина

Следующий участок, о котором пойдет речь - Майская (от улицы Пушкинской до школы №63). За него проголосовали 18% опрошенных.

ТРОТУАР НА УЛИЦЕ ЛЕНИНА

Тротуар по Ленина "плывет" в дождьФото: Диля Ахмадишина

Дорожка от поликлиники «Ижмаш» до остановки «Речка Карлутка» заняла почетное второе место. За нее проголосовали 25% опрошенных. А ведь тротуар ведет ко множеству больниц: кардиологии, детской больнице, поликлинике. В администрации города сказали, что здесь требуется отремонтировать 1410 квадратных метров. На это потребуется 2 820 000 рублей.

ТРОТУАР НА УЛИЦЕ ТРУДА

В дождь по улице Труда даже выстилают мосткиФото: Диля Ахмадишина

Первое место нашего рейтинга занял тротуар на улице Труда. За него проголосовали 29% опрошенных горожан. Дорога ведет к остановке и ряду больниц - городской, онкологическому диспансеру, инфекционной и детской больницам. Ежедневно здесь проходят тысячи ижевчан. Несмотря на это, асфальт покрыт ямами, бордюров нет. А в дождь здесь образуются такие большие лужи, что приходится стелить мостки.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Увы, по данным городской администрации, в этом году ремонт ждет лишь участок на улице Майской. Его приведут в порядок к 15 августа. Работы будут проходить в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Остальные тротуары учтут, когда будут составлять титульный список по ремонту и устройству тротуаров. Его сформируют с учетом приоритетности.

- Накопительный перечень формируется на основании предписаний надзорных органов, решений судов, обращений депутатов и граждан. В настоящее время в него внесено более 350 участков тротуаров. В первую очередь ремонтируются и обустраиваются тротуары в непосредственной близости к детским и образовательным учреждениям, - сообщили нам.

КСТАТИ!

Всего в этом году собирались отремонтировать 25 тротуаров на деньги, которые сэкономили по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Впоследствии в списке появились еще 11 тротуаров. В их числе:

Устиновский район

ул. В. Кудинова на участке от ул. Молодежной до ул. Союзной (480 кв. м);

ул. Н. Курченко на участке от ул. Молодежной до ул. Союзной (2 195 кв. м);

ул. Салютовская на участке от ул. Ворошилова до пр. Автозаводского;

ул. Барышникова на участке от пр. Рупасова до ул. Сабурова (800 кв. м);

ул. Цветочная на участке от ул. Ворошилова до ул. 9 Января (710 кв. м);

ул. Короткова на участке от ул. Автозаводской до ул. Петрова (1 250 кв. м);

ул. Ворошилова - с торца дома ул. Ворошилова, 42

Индустриальный район

ул. Дзержинского на участке от ул. Владивостокской до ул. 9 Января (950 кв. м);

ул. Фронтовая на участке от ул. Ленина до дома №4 по ул. Фронтовой (600 кв. м);

ул. Репина на участке от ул. Авангардной до ул. Тимирязева (1 533 кв. м);

ул. Герцена на участке от ул. Фронтовой до ул. Халтурина (650 кв. м);

ул. Потемкина на участке от ул. Совхозной до ул. 10 лет Октября;

ул. Строителей на участке от Воткинского шоссе до ул. Дзержинского (включая проезд к детским садам №№ 8, 19, 163, 167 (3 620 кв. м).

ул. Льва Толстого - от ул. Шишкина до ул. Грибоедова

ул. Грибоедова - от ул. С. Ковалевской до ул. Репина

ул. 8 Марта - от ул. Грибоедова до ул. Тимирязева

Первомайский район

ул. Новоажимова на участке от ул. К. Либкнехта до ул. Маяковского (включая перекресток с ул. К. Либкнехта) (1 950 кв. м);

ул. Удмуртская на участке от ул. Ленина до ул. Краева (3 000 кв. м);

ул. Бабушкина на участке от ул. Ухтомского до ул. Ленина (включая шлюзовой проезд от ул. Ленина до ул. Бабушкина) (250 кв. м);

ул. Ленина на участке от ул. Коммунаров до ул. Удмуртской (включая переезд) (600 кв. м);

пер. Прасовский на участке от ул. Орджоникидзе до Карлутской набережной (710 кв. м);

ул. Краева на участке от ул. Удмуртской до ул. Революционной (2 500 кв. м.).

ул. Мурмана - от пер. Железнодорожного до ул. Магистральной

ул. Ухтомского - от дома №8 по ул. Ухтомского до ул. Курортной

ул. Воровского - от ул. Воровского до здания №146

ул. В. Сивкова - от ул. Пастухова до ул. Ленина

Ленинский район

ул. Гагарина на участке от дома 81 до ж/д вокзала (2 700 кв. м);

ул. З. Космодемьянской на участке от ул. Новошестнадцатой до ул. Четырнадцатой (800 кв. м);

ул. Четырнадцатая на участке от ул. Клубной до ул. Телегина (1 070 кв. м);

ул. Фурманова на участке от ул. Азина до ул. Новгородской (990 кв. м);

ул. Мужвайская (2 625 кв. м);

ул. Баранова на участке от ул. Селтинской до ул. О. Кошевого (2 040 кв. м).

ул. Баранова - от дома №10 по ул. Аристов Ключ до остановки общественного транспорта «АГК «Искра»;

ул. Степная - от пер. Декабрьского до ул. Инструментальной

Октябрьский район

ул. Майская на участке от ул. Удмуртской до ул. К. Маркса (6 231 кв. м);

ул. М. Горького на участке от пер. Широкого до ул. Кирова и от ул. К. Либкнехта до ул. Ленина (1 500 кв. м);

ул. Кирова на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Песочной (северная сторона) (150 кв. м).

ул. 5-я Подлесная - от дома №10 по ул. 5-й Подлесной до ул. 30 лет Октября

Отметим, что днем ранее глава Ижевска Олег Бекмеметьев раскритиковал состояние тротуаров в городе, а также заявил, что некоторые пешеходные дорожки дополнительно отремонтируют за счет городского бюджета.

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