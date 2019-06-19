В Удмуртии определили список дорог регионального значения, которые отремонтируют в 2020 году

СЕГОДНЯ 14:13 2019-06-19T14:38:07+03:00

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В Удмуртии определили предварительный список дорог регионального значения, которые отремонтируют в 2020 году.

Для того, чтобы сформировать список, кураторы исследовали техническое состояние региональных трасс.

Южная агломерация

1.Алнаши - Грахово Алнашский

2 Алнаши - Грахово Граховский

3 Кизнер - Грахово Граховский

4 Кизнер - Кизнерский

Ижевская агломерация (со смещением на Запад)

1.Ижевск - Якшур-Бодья Завьяловский

2. Малая Пурга - Нижнее Кечево Малопургинский

3 Ижевск - Ува Увинский

4. (Якшур-Бодья - Шаркан) - Петуньки Шарканский

5. Можга - Вавож Можгинский

6. Объездная с.Селты Селтинский

7. Нылга - Вавож Вавожский

Балезинская (северная) агломерация

1. Игра - Глазов Глазовский

2. Глазов - Яр - Пудем Глазовский

3. Глазов - Яр - Пудем Ярский

4. Яр - Укан - Юр Ярский

5. Дебесы - Кез Дебесский

6. Бурино - Чепца - Полом - Кез Кезский

7. Кез - Пужмезь - Чепца Кезский

8. Игра - Красногорское Игринский

9. Игра - Красногорское Красногорский

В результате получился перечень из 20 участков автодорог регионального значения общей протяженностью порядка 80 км. Члены общественного совета утвердили его без изменений большинством голосов.

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ИСТОЧНИК KP.RU