В Удмуртии определили список дорог регионального значения, которые отремонтируют в 2020 году
В Удмуртии определили предварительный список дорог регионального значения, которые отремонтируют в 2020 году.
Для того, чтобы сформировать список, кураторы исследовали техническое состояние региональных трасс.
Южная агломерация
1.Алнаши - Грахово Алнашский
2 Алнаши - Грахово Граховский
3 Кизнер - Грахово Граховский
4 Кизнер - Кизнерский
Ижевская агломерация (со смещением на Запад)
1.Ижевск - Якшур-Бодья Завьяловский
2. Малая Пурга - Нижнее Кечево Малопургинский
3 Ижевск - Ува Увинский
4. (Якшур-Бодья - Шаркан) - Петуньки Шарканский
5. Можга - Вавож Можгинский
6. Объездная с.Селты Селтинский
7. Нылга - Вавож Вавожский
Балезинская (северная) агломерация
1. Игра - Глазов Глазовский
2. Глазов - Яр - Пудем Глазовский
3. Глазов - Яр - Пудем Ярский
4. Яр - Укан - Юр Ярский
5. Дебесы - Кез Дебесский
6. Бурино - Чепца - Полом - Кез Кезский
7. Кез - Пужмезь - Чепца Кезский
8. Игра - Красногорское Игринский
9. Игра - Красногорское Красногорский
В результате получился перечень из 20 участков автодорог регионального значения общей протяженностью порядка 80 км. Члены общественного совета утвердили его без изменений большинством голосов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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