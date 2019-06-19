В Удмуртии ожидается гроза и шквалистый ветер
Местами по Удмуртии 19 июня в ближайший час с сохранением до 19:00 ожидается гроза со шквалистым ветром. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике со ссылкой на Удмуртский гидрометцентр.
- При грозах усиление шквалистого северо-западного ветра с порывами до 15-20 м/с, - говорится в сообщении.
20 июня, в четверг, температура днем +25 градусов, вечером +15…+17 градусов, облачно.
21 июня, в пятницу, температура днем +23…+24 градуса, вечером +14…+16 градусов, небольшой дождь.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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