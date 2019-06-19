2019-06-19T15:48:34+03:00
Общество

В Удмуртии ожидается гроза и шквалистый ветер

Порывы могут достигать 20 м/с
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Местами по Удмуртии 19 июня в ближайший час с сохранением до 19:00 ожидается гроза со шквалистым ветром. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике со ссылкой на Удмуртский гидрометцентр.

- При грозах усиление шквалистого северо-западного ветра с порывами до 15-20 м/с, - говорится в сообщении.

20 июня, в четверг, температура днем +25 градусов, вечером +15…+17 градусов, облачно.

21 июня, в пятницу, температура днем +23…+24 градуса, вечером +14…+16 градусов, небольшой дождь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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