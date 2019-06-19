В Удмуртии ожидается гроза и шквалистый ветер

СЕГОДНЯ 14:51 2019-06-19T15:48:34+03:00

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Местами по Удмуртии 19 июня в ближайший час с сохранением до 19:00 ожидается гроза со шквалистым ветром. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике со ссылкой на Удмуртский гидрометцентр.

- При грозах усиление шквалистого северо-западного ветра с порывами до 15-20 м/с, - говорится в сообщении.

20 июня, в четверг, температура днем +25 градусов, вечером +15…+17 градусов, облачно.

21 июня, в пятницу, температура днем +23…+24 градуса, вечером +14…+16 градусов, небольшой дождь.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- В Удмуртии представили предварительный список дорог регионального значения, которые будут ремонтировать в 2020 году. Какие участки вошли в список.

- Участились случаи, когда прохожие находят птенцов и не знают, чем и как им помочь. Журналист «Комсомолки» решил разложить все по полочкам.

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ИСТОЧНИК KP.RU