2019-06-20T07:12:25+03:00
Общество

Погода на 20 июня в Ижевске: небольшой дождь и грозы

Несмотря на осадки, будет жарко
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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Весьма позитивный прогноз погоды на 20 июня в Ижевске дали синоптики удмуртского Гидрометцентра. Сообщается, что температура днем дойдет до +25…+27 градусов. Однако, есть вероятность кратковременных дождей и гроз. Сила ветра при этом будет 7-12 м/с.

Если посмотреть на перспективу, то конец недели нас ждет жарким – в субботу до +27 градусов. При этом будет облачно с прояснениями и никаких осадков.

И это хорошо, так как на протяжении месяца была достаточно прохладная погода. Как сильный ветер, перепады температур и ночные заморозки отразились на ижевчанах, с чем связаны перемены погоды и ждать ли нам настоящего лета, выяснила «Комсомолка».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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