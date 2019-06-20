Погода на 20 июня в Ижевске: небольшой дождь и грозы
Весьма позитивный прогноз погоды на 20 июня в Ижевске дали синоптики удмуртского Гидрометцентра. Сообщается, что температура днем дойдет до +25…+27 градусов. Однако, есть вероятность кратковременных дождей и гроз. Сила ветра при этом будет 7-12 м/с.
Если посмотреть на перспективу, то конец недели нас ждет жарким – в субботу до +27 градусов. При этом будет облачно с прояснениями и никаких осадков.
И это хорошо, так как на протяжении месяца была достаточно прохладная погода. Как сильный ветер, перепады температур и ночные заморозки отразились на ижевчанах, с чем связаны перемены погоды и ждать ли нам настоящего лета, выяснила «Комсомолка».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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