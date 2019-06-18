2019-06-18T11:45:34+03:00
Общество

Капризы погоды: ижевчане болеют и переживают за огород

Когда в Ижевск вернется тепло и что будет с урожаем?
Анастасия Захарова
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Некоторые ижевчане включают обогравателиНекоторые ижевчане включают обогравателиФото: Архив КП
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Начало июня выдалось прохладным. Как сильный ветер, перепады температур и ночные заморозки отразились на ижевчанах, с чем связаны перемены погоды и ждать ли нам настоящего лета, выяснила «Комсомолка».

Дети болеют, урожай замерз

Выдержать перепады погоды смогли не все - по словам ижевчан, за последние недели в детских больницах увеличилось количество посетителей.

- Пришли в детскую больницу на Наговицына, а там - очереди. Врачи ругают всех, кто пришел просто за справкой или за направлением на анализы: мол, нечего детей в больницу таскать, полно заразы. Доктор говорит, что малыши чаще стали простужаться: мамы не могут одеть их по погоде, которая меняется в течение дня, - рассказывает Светлана.

Подтверждают это и аптекари.

- В последнюю неделю к нам действительно приходит очень много пациентов. В основном берут лекарства от простудных заболеваний, - сказали нам в одной из аптек по улице Авангардной.

Отметим, что в региональном отделении Роспотребнадзора информацию о росте простудных заболеваний не подтверждают - по данным ведомства заболеваемость ниже порога на 40%.

Страдают не только люди. Холодная погода ударила по урожаю.

- У соседей половина огорода пострадала. Картофель замерз. А ведь такого в июне никогда раньше не было! - поделилась жительницы Людмила. Ей вторят эксперты.

люди переживают за огород Фото: Архив КП

люди переживают за огородФото: Архив КП

- Большинство культурных растений - «пришельцы» из теплых краев. Даже у зимующих в открытом грунте растений при температуре ниже +5 останавливаются жизненные процессы. Приостанавливается накопление сахаров и синтез витаминов, - отметил в эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевск» доктор сельскохозяйственных наук Александр Федоров.

Когда ждать тепла?

Однако ничего удивительного в такой погоде нет. Жаркая весна и прохладное лето - тенденция, которая сохраняется на протяжении нескольких лет, отмечают специалисты.

- Июнь в пределах нормы, - говорит Юрий Переведенцев, преподаватель кафедры метеорологии КФУ. - Сейчас волны жары чередуются с волнами холода. Через северную Атлантику проходят циклоны. Они несут к нам холодный воздух.

Однако настоящее лето еще придет.

- Август будет аномально теплым и сухим, - говорит Переведенцев.

За урожай тоже переживать не стоит. Специалисты говорят, что в растениях заложена способность к адаптации. Возможно, урожайность будет меньше, чем могла бы, но ненамного.

-Пока все в пределах нормы, риска гибели урожая нет. Озимые сохранились, яровые взошли. Единственный момент заключается в том, что из-за недостаточно теплых погодных условий несколько замедлен рост сельскохозяйственный культур. Но, судя по прогнозу погоды, впереди нас ждут +23…26 градусов днем с переменными дождями. Поэтому мы ожидаем, что темпы роста сельскохозяйственных культур войдут в норму, - скащала министр сельского хозяйства Ольга Абрамова.

Рубрика: Кстати

Мы сравнили температуру воздуха за последние четыре года. За основу мы брали три даты - 1, 15 и 30 июня. В таблице представлена среднесуточная температура*.

Мы выбрали контрольные точки в начале, середине и конце июня и сравнили температуру за пять лет

Мы выбрали контрольные точки в начале, середине и конце июня и сравнили температуру за пять лет

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ИСТОЧНИК KP.RU

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