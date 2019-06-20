Какие работы проведут на школьных стадионах Ижевска?

СЕГОДНЯ 08:59 2019-06-20T10:02:50+03:00

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В Ижевске начались работы по реконструкции стадионов школ. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- На стадионе 74-й школы заасфальтировали площадку для игры в волейбол и баскетбол. Позже она будет покрыта резиновой крошкой. Также на стадионе оборудуют футбольное поле с покрытием из искусственной травы, круговую и линейную беговые дорожки с резиновым покрытием, универсальную площадку и площадку с тренажерами в антивандальном исполнении. Спортивное оборудование, которое будет установлено, отвечает всем современным нормам и требованиям по качеству и безопасности, - сообщает пресс-служба.

Параллельно проходят работы на стадионе гимназии №56.

- Контроль проводится регулярно, работы принимаются поэтапно - нареканий к подрядчику нет. Все работы будут выполнены до 25 августа 2019 года, - отметил директор МКУ города Ижевска «Служба городского строительства» Андрей Ткаченко.

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ИСТОЧНИК KP.RU