2019-06-20T10:00:50+03:00
Общество

В Ижевске разыскивают женщину, которая ушла из больницы

Она страдает психическим расстройством
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: ПСО "Регион 18"Фото: ПСО "Регион 18"
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В Ижевске разыскивается Маева Елена Владимировна 56 лет. Она ушла 19 июня около 10:00 из РКПБ по улице 30 лет Победы, 100 в неизвестном направлении. Позже женщину видели в аптеке по адресу 50 лет ВЛКСМ 40. Об этом сообщается в группе поисково-спасательного отряда «Регион 18».

Приметы: рост 163, среднего телосложения, волосы темные средней длины, глаза голубые.

Была одета в черный кардиган, синие джинсы, серые кроссовки. При себе имела синюю сумку.

Просим всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении пропавшей, звонить на горячую линию ОО УР «ПСО РЕГИОН 18» (8 951-195-29-71), либо в полицию по телефону 02 (с мобильного 102).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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