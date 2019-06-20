Пенсионерки из Удмуртии побывали на программе Андрея Малахова «Прямой эфир»
19 июня на канале «Россия 1» показали программу Андрея Малахова «Прямой эфир. Что могут старики?» (16+).
В программе участвовали пенсионерки из Удмуртии, которые стали волонтерами в детском приюте в Шарканском районе и заменили детям их бабушек и дедушек. Основательница этого клуба, волонтер социального приюта для детей и подростков, почерпнула идею из газетной статьи. Компания пенсионеров ежедневно приходит в детский дом развлекать детей, проводить мастер-классы по вязанию носков и просто играть.
Также бабушки привезли с собой удмуртское национальное блюдо – перепечи и угостили всех присутствующих и, конечно же, не оставили зрителей без народной песни.
На видео бабушек можно посмотреть с 49 минуты.
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Андрей Малахов. Прямой эфир. 55+ Что могут старики! - 19.06.2019.Смотри всегда раньше всех: https://vk.com/mydimka_news
ИСТОЧНИК KP.RU
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