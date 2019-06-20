2019-06-20T12:29:14+03:00
Происшествия

Насильника из Удмуртии задержали спустя полтора года с момента преступления

Мужчина угрожал девушке убийством
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Удмуртии 40-летнего местного жителя обвиняют в изнасиловании девушки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

- 10 июня 2017 года пьяный мужчина пошел на работу. На безлюдной улице он увидел 26-летнюю девушку и пошел за ней. В итоге злоумышленник догнал потерпевшую, приставил к ее горлу ключ, и угрожая убийством, отобрал телефон, после этого он затащил ее в кусты и изнасиловал, - сообщает ведомство.

В ходе расследование уголовного дела были проведены следственные действия, проведены всевозможные экспертизы. Злоумышленника удалось поймать спустя полтора года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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