2019-06-20T12:13:59+03:00
Общество

Ижевск получит большую часть денег, выделенных на ремонт дорог в 2020 году

Остальные города республики получат по 250 млн рублей
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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На ремонт дорог в Удмуртии на следующий год выделили 750 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

- Выделенные Москвой деньги поделят между городами - Ижевску достанется 500 млн рублей, а Сарапул, Воткинск, Можга и Камбарка поделят между собой 250 млн рублей, - сообщает пресс-служба.

По словам председателя правительства Удмуртии Ярослава Семенова, в Сарапуле протяженность дорог в ненормативном качестве – 21%, а в Воткинске - 87%. Для жизнеобеспечения города необходимо максимально выравнивать эту ситуацию.

Напомним, в республике представили предварительный список дорог регионального значения, которые будут ремонтировать в 2020 году. Какие участки вошли в список.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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