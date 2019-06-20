Пока действовал запрет на вылов рыбы в Удмуртии, было выявлено 229 фактов незаконной добычи
На время действия запрета на вылов рыбы в республике было выявлено 229 фактов незаконной добычи водных жителей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
- В ходе проверок составлено 223 протокола «Нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира», возбуждено 2 уголовных дела, - сообщает ведомство.
Также в результате проведенных мероприятий изъято более 190 сетей и прочих орудий лова и более 4,5 тонны биоресурсов, возбуждено два уголовных дела. Ущерб составил 900 тысяч рублей.
Больше всего нарушений выявлено в Воткинском и Завьяловском районах.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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