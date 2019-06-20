Из-за порыва трубопровода в Ижевске закрыли школьный лагерь
В Ижевске до 24 июня закрыли летний школьный лагерь. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
- 20 июня произошло аварийное отключение холодной воды в школе №71 в связи с порывом трубопровода, - сообщает пресс-служба.
В связи с отсутствием воды школьный летний лагерь закрыли до 24 июня. После положительных проб анализа забора воды ее подачу планируется восстановить 21-22 июня.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Без слез не взглянешь! 12 фотографий долгожданных встреч бойцов из командировки на Северном Кавказе со своими родными.
- Вот так вот и доверяй риэлторам...Из-за одного такого жители Удмуртии лишись почти 20 млн рублей.
- Специалисты утверждают, что по зарплата в республике увеличилась на 6%.
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»