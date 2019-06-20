2019-06-20T16:37:32+03:00
Общество

Из-за порыва трубопровода в Ижевске закрыли школьный лагерь

Порыв произошел 20 июня
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Ижевске до 24 июня закрыли летний школьный лагерь. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- 20 июня произошло аварийное отключение холодной воды в школе №71 в связи с порывом трубопровода, - сообщает пресс-служба.

В связи с отсутствием воды школьный летний лагерь закрыли до 24 июня. После положительных проб анализа забора воды ее подачу планируется восстановить 21-22 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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