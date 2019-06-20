Из-за порыва трубопровода в Ижевске закрыли школьный лагерь

СЕГОДНЯ 16:14 2019-06-20T16:37:32+03:00

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В Ижевске до 24 июня закрыли летний школьный лагерь. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- 20 июня произошло аварийное отключение холодной воды в школе №71 в связи с порывом трубопровода, - сообщает пресс-служба.

В связи с отсутствием воды школьный летний лагерь закрыли до 24 июня. После положительных проб анализа забора воды ее подачу планируется восстановить 21-22 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU