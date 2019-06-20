2019-06-20T16:36:49+03:00
Общество

Средняя зарплата в Удмуртии за апрель 2019 года выросла на 6,3%

С учетом потребительских цен зарплата увеличилась на 3,1%
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Удмуртии средняя зарплата за апрель 2019 года выросла на 6,3% по сравнению с прошлым годом и составила 33386 рублей. Об этом сообщают специалисты Удмуртстата.

С учетом индекса потребительских цен реальная начисленная зарплата увеличилась на 3,1%. Зарплата работников, занимающихся лесным и сельским хозяйствами, охотой, рыболовством, составила 22672 рубля. Это ниже среднего уровня оплаты труда в 1,5 раза по республике.

Самая высокая оплата у работников финансовых и страховых организаций – 51630 и в организациях по добыче полезных ископаемых – 64930 рублей.

По уровню оплаты труда в январе-апреле 2019 года Удмуртия заняла 6 место среди субъектов ПФО после Пермского края, Татарстана, Самарской области, Башкортостана и Нижегородской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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