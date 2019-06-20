2019-06-20T15:52:17+03:00
Происшествия

Мошенник из Удмуртии под видом риэлтора похитил 18,5 млн рублей

Мужчина признан виновным в 19 преступлениях
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии вынесли приговор мошеннику, который похитил у местных жителей 18,5 млн рублей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества региона.

- С 2012 по 2018 годы мужчина с соучастниками под видом риэлтора (сопровождал сделки с недвижимостью) похитил крупную сумму у 20 местных жителей. Работали преступники по отлаженной схеме: подельники сообщали мужчине о том, что кто-то из их знакомых хочет продать недвижимость. В свою очередь осужденный под видом риэлтора убеждал потерпевших продать жилье, подписав договор купли продажи, дарения, чтобы было проще продавать и платить меньше налогов, - сообщает ведомство.

В итоге потерпевшие доверяли и подписывали документы. Подсудимый в полном объеме признал вину, дело рассматривали в особом порядке судебного разбирательства. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Также гражданские иски потерпевших были удовлетворены, сумма ущерба будет взыскана с подсудимого.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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