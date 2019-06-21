Участок дороги, который входил в топ-10 убитых дорог в Удмуртии, отремонтировали

СЕГОДНЯ 06:27 2019-06-21T06:28:57+03:00

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В Удмуртии отремонтировали участок дороги, который входил в топ-10 убитых дорог на карте ОНФ. Об этом сообщается в группе нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

- В настоящий момент работы на ремонтном участке дороги (Якшур-Бодья-Шаркан) - д. Петуньки полностью завершены, комиссия подписала акт приемки. Протяженность отремонтированного покрытия составила 3,2 км, - сообщается в группе.

Дорожники ликвидировали несколько участков с пучинистыми грунтами, произвели замену грунта. Полотно дороги выровняли с применением фракционного щебня, после чего уложили два слоя асфальтобетона. Также на участке установлена остановка, дорожные знаки и сигнальные столбики.

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ИСТОЧНИК KP.RU