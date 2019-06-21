Благоустройство сквера на улице Петрова в Ижевске завершат в августе

СЕГОДНЯ 07:20 2019-06-21T07:20:32+03:00

На данный момент заключен контракт на 9 млн рублей

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В Ижевске благоустройство сквера на улице Петрова в Ижевске завершится в августе. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- До 31 августа на территории положат тротуарную плитку, резиновое травмобезопасное покрытие, пройдут работы по озеленению, разбивке цветников, устройству освещения. Также установят скамейки, игровой спортивный комплекс и качели, - сообщает пресс-служба.

На данный момент с подрядчиком заключен контракт на 9 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU