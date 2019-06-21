Чемпионка мира Алина Загитова высказала свое мнение после «Прямой линии с Владимиром Путиным»

СЕГОДНЯ 06:50 2019-06-21T06:50:15+03:00

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20 июня состоялась 17-я «Прямая линия с Владимиром Путиным», на которой побывала чемпионка мира и олимпийских игр Алина Загитова.

Фигуристка даже задала свой вопрос президенту, но пока не получила ответ.

После эфира она высказала свое мнение о прошедшей прямой линии.

- Я поняла, что очень важно прислушиваться к людям; не все живут так хорошо, как некоторые, и надо помогать им, - поделилась Алина.

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Alina Zagitova делиться впечатлениями после Прямой линии с Владимиром Путиным 2019 6 20.Больше новостей в группе "Алина Загитова - королева льда" https://vk.com/alina_queen_of_ice

ИСТОЧНИК KP.RU