Как школьники Удмуртии написали ЕГЭ?
В Удмуртии пришли результаты ЕГЭ основного этапа. Об этом сообщила министр образования и науки республики Светлана Болотникова.
- Наивысший балл по русскому языку набрали восемь школьников, по физике - пять человек. На прошлой неделе 16 участников экзамена в республике получили высший балл по химии, два - по географии, четыре - по литературе, четыре - по математике профильного уровня, три - по истории, - написала на своей странице Светлана Болотникова.
На данный момент в Удмуртии 41 стобалльников, при этом одна школьница написала два экзамена на 100 баллов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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