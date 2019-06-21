По ижевскому пруду пройдут экскурсионные рейсы

СЕГОДНЯ 08:47 2019-06-21T08:47:30+03:00

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На ижевском пруду продолжаются экскурсионные рейсы на теплоходе. Об этом сообщается в группе «Парки Ижевска».

Следующие рейсы пройдут 23, 29 и 30 июня. В течение прогулки на теплоходе жители города смогут узнать Ижевск с другой стороны, узнать что-то новое.

- Экскурсовод Ян Ландау – гид Удмуртии, он откроет вам родной город с неизвестной стороны! Каждый сможет задать вопрос и наконец-то узнать об Ижевске всё то, чего вам так давно не хватало, - сообщается в группе.

Начало в 16:00 продолжительность экскурсии – 1,5 часа без остановок.

Стоимость: 300 рублей, дети до 7 лет бесплатно, дети с 7 до 14 лет – 150 рублей.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

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Чайки за теплоходом. Ижевск.

ИСТОЧНИК KP.RU