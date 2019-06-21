По ижевскому пруду пройдут экскурсионные рейсы
На ижевском пруду продолжаются экскурсионные рейсы на теплоходе. Об этом сообщается в группе «Парки Ижевска».
Следующие рейсы пройдут 23, 29 и 30 июня. В течение прогулки на теплоходе жители города смогут узнать Ижевск с другой стороны, узнать что-то новое.
- Экскурсовод Ян Ландау – гид Удмуртии, он откроет вам родной город с неизвестной стороны! Каждый сможет задать вопрос и наконец-то узнать об Ижевске всё то, чего вам так давно не хватало, - сообщается в группе.
Начало в 16:00 продолжительность экскурсии – 1,5 часа без остановок.
Стоимость: 300 рублей, дети до 7 лет бесплатно, дети с 7 до 14 лет – 150 рублей.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Алина Загитова высказала свое мнение о "Прямой линии с Владимиром Путиным".
- Один из участков, который вошел в топ-10 убитых дорог в Удмуртии, отремонтировали.
Чайки за теплоходом. Ижевск.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»