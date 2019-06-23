40-летний житель Удмуртии подозревается в повреждении около 40 могил

СЕГОДНЯ 10:24 2019-06-23T10:26:41+03:00

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В Удмуртии задержали подозреваемого в повреждении надгробных плит и крестов на кладбище у с. Красногорское. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Им оказался 40-летний местный житель. Как стало известно, он инвалид 2 группы с детства и состоит на учете в Республиканской клинической больнице. На момент совершения возмутительного акта вандализма злоумышленник был пьян.

По данному факту уже возбуждено уголовное дело.

Напомним, что 22 июня в полицию поступило сообщение о том, что неизвестные повалили около 40 надгробных плит и крестов.

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ИСТОЧНИК KP.RU