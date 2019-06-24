СЕГОДНЯ 09:52 2019-06-24T09:52:36+03:00

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В Удмуртии объем введенного жилья за январь-май 2019 года вырос на 24%. Об этом сообщает Удмуртстат.

Только за первые пять месяцев этого года в республике построили 4,81 тысяч квартир общей площадью 331,6 тысяч квадратных метров. Это на 21,1 тысяч квадратных метров больше, чем в прошлом году.

За этот период Удмуртия заняла второе место среди регионов ПФО по вводу жилья на тысячу человек. На первом месте расположился Татарстан – там ввели 294,6 квадратных метров на тысячу проживающих. Наименьший показатель в Самарской области – 101 кв. метров.

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ИСТОЧНИК KP.RU