200 семей из Удмуртии получат соцвыплату на строительство жилья

СЕГОДНЯ 09:25 2019-06-24T09:25:52+03:00

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В Удмуртии начали выдавать жилищные сертификаты на строительство в сельской местности. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза республики.

- Уже сейчас 160 семей получили свидетельства, удостоверяющие право использования выплаты (к слову сказать, это от 600 до 800 тысяч рублей на семью!) Ещё 50 семей - получат до конца года, - рассказала министр сельского хозяйства Ольга Абрамова.

Работа по выдаче сертификатов завершится в июле, в этом году на улучшение жилищных условий сельских жителей республики по программе «Устойчивое развитие сельских территорий» предусмотрено 170 млн. рублей. В 2018 году было выделено 102 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU