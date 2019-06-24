Пруд в Ленинском районе Ижевска засыпали строительным мусором

СЕГОДНЯ 08:29 2019-06-24T08:29:04+03:00

«Комсомолка» узнала по какой причине его засыпали

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В Ижевске в Ленинском районе засыпали строительным мусором пруд. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

- За 3 часа моего отдыха три машины с мусором и никому ничего не надо. Пруд уже наполовину заполнен строительным мусором, а когда-то даже в нём рыбу ловили, дикие утки плавали, купались. Просто нет слов... Народ старается как-то облагораживать такие места, а у нас всё наоборот, - подписали пост ВКонтакте.

В администрации Ижевска ответили по какой причине засыпают пруд.

- В связи с гибелью ребенка в 2018 году по предписанию прокуратуры водоем на улице О. Кошевого Администрация Ленинского района засыпают. Данный водоём не относится к гидротехническим сооружениям для пожарного водоснабжения, - сообщили в администрации города.

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- На первом этнофестивале в Удмуртии будет запрещена продажа еды в пластиковой посуде и организован раздельный сбор мусора.

В Ленинском районе Ижевска засыпают пруд .

ИСТОЧНИК KP.RU