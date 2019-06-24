Пруд в Ленинском районе Ижевска засыпали строительным мусором
В Ижевске в Ленинском районе засыпали строительным мусором пруд. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
- За 3 часа моего отдыха три машины с мусором и никому ничего не надо. Пруд уже наполовину заполнен строительным мусором, а когда-то даже в нём рыбу ловили, дикие утки плавали, купались. Просто нет слов... Народ старается как-то облагораживать такие места, а у нас всё наоборот, - подписали пост ВКонтакте.
В администрации Ижевска ответили по какой причине засыпают пруд.
- В связи с гибелью ребенка в 2018 году по предписанию прокуратуры водоем на улице О. Кошевого Администрация Ленинского района засыпают. Данный водоём не относится к гидротехническим сооружениям для пожарного водоснабжения, - сообщили в администрации города.
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В Ленинском районе Ижевска засыпают пруд .
ИСТОЧНИК KP.RU
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