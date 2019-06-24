В пригородных поездах в Удмуртии можно будет оплачивать проезд банковской картой
В Удмуртии в пригородных поездах появилась возможность оплачивать проезд банковской картой. Об этом сообщает пресс-служба пригородная пассажирская компания «Содружество».
- С июня 2019 года пассажиры могут оплачивать проезд бесконтактной банковской картой. В связи с отсутствием мобильной связи в пути списание суммы за проезд со счета банковской карты может происходить в отсроченном режиме (спустя насколько часов). При этом пассажир получит чек сразу же, - сообщает пресс-служба.
На данный момент 25 переносной контрольно-кассовой техники оснащены системой безналичной оплаты. До конца третьего квартала такая функция появится у всей техники.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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