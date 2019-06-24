«КАМАЗ» в Удмуртии не справился с управлением и улетел в кювет
В Удмуртии на 6-м километре автодороги «Глазов-Юкаменское» «КАМАЗ» улетел в кювет. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.
- 20-летний водитель грузовика не справился с управлением и съехал в кювет с последующим опрокидыванием, - сообщает ведомство.
В результате ДТП водитель грузовика получил травмы, его пассажир – 25-летняя девушка от полученных травм скончалась в больнице.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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