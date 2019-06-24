2019-06-24T11:17:03+03:00
Происшествия

Три квартиры охватило огнем в Удмуртии

На данный момент устанавливаются причины возгорания
Дарья ПОРСЕВАБОБРОВ Игорь
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Фото: Иван ИгоревичФото: Иван Игоревич
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В Удмуртии в поселке Первомайский, 24 июня с утра в пожарную часть поступило сообщение о возгорании трех квартир. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

По информации главного управления МЧС России по Удмуртии в результате пожара были повреждены имущество и балконы трех квартир с 3 по 5 этаж. К тушению привлекались восемь машин и 27 человек личного состава. При пожаре никто не пострадал.

Причины пожара устанавливаются.

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Пожар в Первомайском.

ИСТОЧНИК KP.RU

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