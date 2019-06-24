Как избежать очередей за билетом на теплоход в Ижевске?

СЕГОДНЯ 12:44 2019-06-24T12:44:19+03:00

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С момента, как запустили теплоходы в Ижевске появилось очень много желающих на них прокатиться. В связи с этим образовалась проблема – огромные очереди у кассы. «Комсомолка» решила разобраться, можно ли купить билет заранее и появится ли онлайн-продажа.

По словам гендиректора «Парков Ижевска» Сергея Буторина, билет, который был куплен в день рейса, действует в течение дня на один рейс. Если пассажир садится на бульваре Воскресенского, он сможет купить билет уже на теплоходе. На каждом рейсе есть кассир, у которого есть терминал, поэтому есть возможность безналичной оплаты. Но есть ограничения по вместимости на теплоходе.

Фото: vk.com/zlou18

- К сожалению, возможности по перевозке пассажиров на теплоходах не безграничны и хотя на одном рейсе мы можем перевезти около 300 пассажиров, в солнечную погоду, желающих намного больше. Мы не можем увеличить пассажиров вместимость кораблей, но запустили дополнительные рейсы, чтобы все желающие смогли прокатиться, - поясняет гендиректор «Парков Ижевска» Сергей Буторин.

Что же с онлайн-продажей билетов?

Как сообщил «Комсомольской правде-Ижевск» Сергей Буторин, сервис онлайн-продажи билетов на теплоход планируют запустить в этом году. Но для того, чтобы этот механизм работал, нужно совместить множество факторов.

Кстати

Для комфорта пассажиров в зоне ожидания работает кондиционер. Также подождать рейс можно в кафе. Чтобы хоть как-то сократить очередь, запустили второе кассовое окно. По словам гендиректора «Парков Ижевска», в планах – благоустройство прилегающей территории: установка скамеек и оборудование дополнительных зон отдыха.

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ИСТОЧНИК KP.RU