2019-06-24T16:56:45+03:00
Общество

На компенсацию работ по замене лифтов из бюджета Удмуртии выделят 20 млн рублей

Замена лифтов – одна из насущных проблем
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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Из бюджета Удмуртии будет выделено 20 млн рублей на компенсацию работ по замене лифтов в многоквартирных домах. Об этом на своей странице в фейсбук написал министр строительства и жилищной политики республики Дмитрий Сурнин.

- Всё зависит от собственников, а именно, от их решения увеличить ежемесячный взнос на капремонт на ту сумму, которая позволит как можно быстрее покрыть расходы на установку лифтов в доме. Одно из условий предоставления господдержки – наличие 30% средств на счёте дома от стоимости работ по замене лифтов. В Ижевске есть дома, которые накопили 80%, то есть им даже нет необходимости голосовать за повышение взноса. С управляющими компаниями и ТСЖ мы разговаривали. Работа с собственниками, подрядчиками и банками ведётся, также УК изыскиваются внутренние финансовые резервы для выполнения работ, - написал Дмитрий Сурнин.

Также по словам министра, будет проводиться общедомовое собрание собственников, после составляется протокол о согласии на выполнение работ и изменении размера взноса. УК или ТСЖ заключает договор с подрядчиком. Подрядчик в свою очередь заключает Соглашение с городом и республикой на компенсацию 20% стоимости работ. Компенсация предоставляется после подписания акта о выполнении работ.

Также планируется, что 20 млн рублей – это не окончательная сумма, возможно, она увеличится до 35 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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