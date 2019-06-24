2019-06-24T16:43:23+03:00
Общество

Активисты Ижевска проведут экспертизу краски с разметки

21 июня краску взяли на анализ
Дарья ПОРСЕВААнастасия Захарова
Поделиться:
Фото: АрхивФото: Архив
Изменить размер текста:

В Ижевске общественная организация «Автомобильная Удмуртия» взяла краску с разметки на улице Молодежная. Состав краски проверят в лаборатории Нижнего Новгорода.

- Вес краски на погонный метр в норме. Но коэффициенты светоотражения и светозамещения низкие. Почему так происходит, покажет экспертиза, - заявил Борис Ломаев, председатель «Автомобильной Удмуртии».

Также эксперты говорят, что качество разметки в этом году оставляет делать лучшего. Прибор, которым измеряли коэффициент видимости днем и ночью, этот факт подтверждает.

Активисты «Автомобильной Удмуртии» будут добиваться, чтобы подрядчик переделал работу.

Напомним, в Ижевске обнаружили неполадки с разметкой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- По какой причине сначала нанесли разметку на улице 10 лет Октября,а после этого сняли слой асфальта? Ответил главный инженер МКУ «Служба благоустройства и дорожного хозяйства» Фирдаус Харисов.

- Вопрос, волнующий всех автомобилистов, когда во всем городе появится разметка?

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Дороги в Ижевске»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Удмуртия вошла в список регионов с самым маленьким ростом тарифов ЖКХ
Ремонт тротуаров за счет средств, сэкономленных от сокращения чиновников, начался в Ижевске
Прайс-листы на размещение агитационных материалов
Здание театра им. В.Г. Короленко в Ижевске признали аварийным
До 6 июля в Ижевске перекроют участок дороги
Руководитель клининговой компании в Удмуртии не платил зарплату работникам
На улице Удмуртской в Ижевске делают поворот к Ледовому дворцу «Ижсталь»
На компенсацию работ по замене лифтов из бюджета Удмуртии выделят 20 млн рублей
Как избежать очередей за билетом на теплоход в Ижевске?
Очередной этап гидравлических испытаний в Ижевске начнется 26 июня
Водитель КамАЗа в Удмуртии не справился с управлением и улетел в кювет
Три квартиры охватило огнем в Удмуртии
В пригородных поездах в Удмуртии можно будет оплачивать проезд банковской картой
В Удмуртии объем введенного жилья за январь-май 2019 года вырос на 24%
200 семей из Удмуртии получат соцвыплату на строительство жилья
Пруд в Ленинском районе Ижевска засыпали строительным мусором
Два человека пропали в Ижевске
19 пожаров зарегистрировали в лесном фонде Удмуртии
В Ижевске задержали мужчину, который ограбил пенсионера
Фигуристка из Ижевска Алина Загитова станцевала с Евгением Плющенко на шоу в Японии
«Нет» одноразовой посуде: в Удмуртии пройдет первый экологический этнофестиваль
В Удмуртии открыли памятник воинам Великой Отечественной войны
В Ижевске загорелась квартира