Активисты Ижевска проведут экспертизу краски с разметки

СЕГОДНЯ 14:05 2019-06-24T16:43:23+03:00

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В Ижевске общественная организация «Автомобильная Удмуртия» взяла краску с разметки на улице Молодежная. Состав краски проверят в лаборатории Нижнего Новгорода.

- Вес краски на погонный метр в норме. Но коэффициенты светоотражения и светозамещения низкие. Почему так происходит, покажет экспертиза, - заявил Борис Ломаев, председатель «Автомобильной Удмуртии».

Также эксперты говорят, что качество разметки в этом году оставляет делать лучшего. Прибор, которым измеряли коэффициент видимости днем и ночью, этот факт подтверждает.

Активисты «Автомобильной Удмуртии» будут добиваться, чтобы подрядчик переделал работу.

Напомним, в Ижевске обнаружили неполадки с разметкой.

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ИСТОЧНИК KP.RU