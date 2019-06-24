До 6 июля в Ижевске перекроют участок дороги

СЕГОДНЯ 15:34 2019-06-24T17:17:48+03:00

Там будут строить канализацию

Изменить размер текста: A A

В Ижевске до 6 июля временно перекроют участок дороги. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- С 24 июня 08:00 до 6 июля 23:45 будет перекрыт участок по улице Герцена от улицы Ипподромная до улицы Индустриальная, - сообщает пресс-служба.

На этом участке будут строить канализацию.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- К ледовому дворцу «Ижсталь» делают поворот. Фотограф «Комсомолки» побывал на месте работ.

- «Комсомолка» продолжает проект «Закулисье». На этот раз мы приоткроем завесу тайны Национального театра Удмуртии.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU