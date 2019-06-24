2019-06-24T17:17:48+03:00
Общество

До 6 июля в Ижевске перекроют участок дороги

Там будут строить канализацию
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба администрации ИжевскаФото: пресс-служба администрации Ижевска
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В Ижевске до 6 июля временно перекроют участок дороги. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- С 24 июня 08:00 до 6 июля 23:45 будет перекрыт участок по улице Герцена от улицы Ипподромная до улицы Индустриальная, - сообщает пресс-служба.

На этом участке будут строить канализацию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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