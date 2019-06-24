До 6 июля в Ижевске перекроют участок дороги
В Ижевске до 6 июля временно перекроют участок дороги. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
- С 24 июня 08:00 до 6 июля 23:45 будет перекрыт участок по улице Герцена от улицы Ипподромная до улицы Индустриальная, - сообщает пресс-служба.
На этом участке будут строить канализацию.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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