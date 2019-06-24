На улице Удмуртской в Ижевске делают поворот к Ледовому дворцу «Ижсталь»

СЕГОДНЯ 15:02 2019-06-24T17:03:04+03:00

Там ведутся подготовительные работы перед укладкой асфальта

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В Ижевске на улице Удмуртской рабочие делают поворот к ледовому дворцу «Ижсталь». Об этом сообщили очевидцы.

Фото: Диля Ахмадишина

- На Удмуртской у «Ижстали» на газон собираются класть асфальт. Поворот хотят делать, - написала ижевчанка Анна.

Фотограф «Комсомолки» лично убедился в том, что работы производятся. Официального комментария по поводу этих работ получить не удалось.

Фото: Диля Ахмадишина

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ИСТОЧНИК KP.RU