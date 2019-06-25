Пенсионерка из Удмуртии перевела мошенникам более 1,4 млн рублей

СЕГОДНЯ 08:42 2019-06-25T08:42:11+03:00

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В Удмуртии пенсионерка перевела мошенникам более 1,4 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- В мае 2019 года 64-летней местной жительнице позвонил неизвестный и представился сотрудником полиции. Мужчина сообщил, что пенсионерка купила некачественные лекарства и ей положена компенсация морального вреда в сумме 10 млн рублей. Но для получения компенсации женщине нужно было оплатить услуги, - сообщает ведомство.

Так, под разными предлогами пенсионерка за месяц перевела мошенникам 1,4 млн рублей. На данный момент возбуждено уголовное дело.

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ВАЖНО!

МВД по Удмуртии обращается к гражданам: будьте бдительны и ни под какими предлогами не переводите свои деньги незнакомцам. Если взамен обещанной компенсации вас просят заплатить некоторую сумму в качестве налога, комиссии или оплатить прочие услуги, помните – вас пытаются обмануть

ИСТОЧНИК KP.RU