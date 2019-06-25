2019-06-25T09:29:51+03:00
Общество

Праздник в честь открытия стадиона «Динамо» в Ижевске будет длиться весь день

Открытие состоится 30 июня
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Игорь БобровФото: Игорь Бобров
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В Ижевске 30 июня состоится открытие стадиона «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Спортивный праздник будет длиться весь день. С утра запланированы зарядка со звездой и фитнес-марафон. Потом пройдут турниры по волейболу, баскетболу, футболу, легкоатлетический забег и другие состязания. Также в 14:00 пройдет матч по американскому футболу между командами Ижевска и Уфы.

Торжественное открытие стадиона состоится в 20:00, также выступят музыканты и каскадеры. В завершении праздника запустят салют.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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