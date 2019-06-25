Жителя Удмуртии обвиняют в убийстве сожительницы
В Удмуртии мужчину обвиняют в убийстве сожительницы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.
- С 18 на 19 апреля 2019 года обвиняемый выпивал со своей гражданской женой. В ходе празднования между ними произошла ссора на почве личной неприязни. Мужчина ударил жену несколько раз молотком, - сообщает ведомство.
В результате полученных травм женщина скончалась на месте. Преступник был задержан в тот же день. В ходе расследования уголовного дела было осмотрено место происшествия, допрошены свидетели, проведены экспертизы.
На данный момент дело с обвинительным заключением направлено в суд. Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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