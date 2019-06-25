Полицейские нашли 10-летнего мальчика из Ижевска
В Ижевске полицейские разыскали 10-летнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.
- В полицию обратилась мама мальчика, 38-летняя женщина. Она сообщила, что ее сын, ученик 4 класса 24 июня ушел гулять и не вернулся домой. Телефона у ребенка с собой не было, - сообщает ведомство.
Приметы мальчика передали наружным патрулям полиции. В результате поисковых мероприятий около 03:30 25 июня школьника нашли около одного из торговых центров в Индустриальном районе.
Инспекторами отделения по делам несовершеннолетних УМВД России по Ижевску проведена профилактическая беседа с ребенком и его родителями.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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