Полицейские нашли 10-летнего мальчика из Ижевска

СЕГОДНЯ 10:44 2019-06-25T10:47:02+03:00

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В Ижевске полицейские разыскали 10-летнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- В полицию обратилась мама мальчика, 38-летняя женщина. Она сообщила, что ее сын, ученик 4 класса 24 июня ушел гулять и не вернулся домой. Телефона у ребенка с собой не было, - сообщает ведомство.

Приметы мальчика передали наружным патрулям полиции. В результате поисковых мероприятий около 03:30 25 июня школьника нашли около одного из торговых центров в Индустриальном районе.

Инспекторами отделения по делам несовершеннолетних УМВД России по Ижевску проведена профилактическая беседа с ребенком и его родителями.

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ИСТОЧНИК KP.RU