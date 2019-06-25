2019-06-25T13:05:52+03:00
Общество

Ремонт гарантийных дорог заканчивается в Ижевске

Замечания не устранили только по улице Буммашевской
Анастасия Захарова
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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В Ижевске приняли дороги, которые подрядчик ремонтировал за свой счет. Самыми крупными из них были улица 10 лет Октября и дорога до Оранжерейного комплекса.

Напомним, эти участки не выдержали эксплуатацию зимой. На дорогах образовались выбоины. Всего на гарантии находятся 97 участков дорог.

- Улица 10 лет Октября соответствует всем нормативам. Сейчас сдается проектная документация. Подрядчик переделал 14,5 тысячи квадратных метров. Дефекты возникли, потому что нарушили технологию укладки асфальта. Теперь бригаду асфальтоукладчиков будут строже контролировать, - заявил заместитель начальника Службы благоустройства и дорожного хозяйства Ижевска Евгений Бунтов.

Дорожные работы принимают совместно с общественными организациями.

- Начнем с дорог, где заканчивается гарантийный срок. Это участки еще с 2016 года. Нужно успеть, чтобы подрядчик выполнил свои обязательства, - сказал Борис Ломаев, председатель общественной организации «Автомобильная Удмуртия».

Сейчас уже готовы все дороги, отремонтированные в 2018 году, кроме улицы Буммашевской. Подрядчику предъявили претензии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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