В Ижевске продлили срок задержания под стражей управляющему по кладбищу

СЕГОДНЯ 15:27 2019-06-25T15:27:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Индустриальный районный суд Ижевска продлил срок содержания под стражей обвиняемому Дмитрию Усатову. Он являлся управляющим по кладбищу. Как сообщает пресс-служба судейского сообщества Удмуртии, в заключении еще 1 месяц и 21 день – до 10 августа 2019 года включительно.

- Обвиняемый Усатов и его адвокат в суде просили изменить меру пресечения на домашний арест. С учетом совокупности имеющихся в деле обстоятельств, данных о личности обвиняемого суд принял решение о том, что избранная ранее судом мера пресечения в виде заключения под стражу в настоящее время не может быть изменена на иную, не связанную с лишением свободы. Постановление суда в законную силу не вступило, - сообщает пресс-служба.

Он обвиняется в получении взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.

Напомним, что сейчас расследуется уголовное дело о махинациях в ритуальной сфере. За полторы недели в городе задержали пять подозреваемых. Мы собрали всю информацию, что известна на данный момент.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Продолжение истории о вопиющем акте вандализма на одном из кладбищ Удмуртии. Подозреваемый в разрушении 40 надгробий задержан сотрудниками правоохранительных органов (продолжение).

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU