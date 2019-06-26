Жителя Удмуртии осудили за изнасилование племянницы
В Удмуртии осудили жителя Сарапульского района за изнасилование племянницы. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
- В сентябре 2018 года мужчина изнасиловал племянницу, которая имела отставание в психическом и умственном развитии, - сообщает ведомство.
Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы сроком на год.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- С 1 июля жителей Удмуртии ждет повышение тарифов на коммуналку. Мы узнали, сколько будут стоить услуги после подорожания.
- Бизнесмен из Ижевска владел борделем в центре Саранска. Было даже прикрытие для подпольной деятельности.
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»