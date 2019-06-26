Жителя Удмуртии осудили за изнасилование племянницы

СЕГОДНЯ 07:01 2019-06-26T07:23:17+03:00

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В Удмуртии осудили жителя Сарапульского района за изнасилование племянницы. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

- В сентябре 2018 года мужчина изнасиловал племянницу, которая имела отставание в психическом и умственном развитии, - сообщает ведомство.

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы сроком на год.

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ИСТОЧНИК KP.RU