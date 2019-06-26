С 1 июля тарифы на коммунальные услуги в Ижевске подорожают на 6%

СЕГОДНЯ 06:24 2019-06-26T07:22:03+03:00

В республике в среднем подорожание произойдет на 2%

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С 1 июля по всей России в том числе и в Удмуртии вырастут тарифы на коммунальные услуги. В Ижевске тарифы подорожают на 6%. По словам министра строительства и ЖКХ республики Дмитрия Сурнина, это связано с концессионным соглашением по теплосетям между ООО «УКС» и администрацией города.

– Там есть программа, соответственно, 350-500 млн руб. ежегодно вкладывается за счет инвестора, поэтому такое увеличение, в первую очередь, из-за концессионного соглашения и тех инвестиций, которые будут вкладываться в муниципальные сети города. Мы видим, что за прошлый год у нас в Ижевске уменьшилось количество обращений на 30% – это очень хороший показатель, – рассказал Дмитрий Сурнин.

Какими будут цены с 1 июля по Удмуртии:

- Электричество – в среднем на 2%; для сельского населения – на 5 коп./кВт*ч, для городского – на 7 коп./кВт*ч;

- Природный газ – на 1,5%; для домов с газовыми плитами – на 8 коп./куб. м;

- Теплоэнергия – на 4,4%; в Ижевске – на 5,5%, на 100,7 руб./Гкал;

- Горячая вода – на 8,9%, в Ижевске – на 10,5%, на 12,16 руб./куб. м;

- Холодная вода и водоотведение – на 3%, в Ижевске – на 58 коп./куб. м и на 42 коп./ куб. м соответственно.

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ИСТОЧНИК KP.RU