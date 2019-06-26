Какие фильмы покажут под открытым небом на фан-зоне в Ижевске?

СЕГОДНЯ 09:25 2019-06-26T12:27:29+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ижевске в парке имени Кирова каждый день до 29 июня открывается кинотеатр под открытым небом. Об этом сообщается в группе «Парки Ижевска».

Расписание с 26 по 29 июня:

26 июня – в 18:00 фильм «Счастье – это…Часть 2» (6+), в 20:00 фильм «Неадекватные люди» (18+).

27 июня – в 18:00 фильм «Праздничный переполох» (16+), в 20:00 фильм «Затерянный город Z» (16+).

28 июня – в 16:00 Лучшие короткометражные фильмы фестиваля Уличного кино 2013-2018 годов часть 2, в 18:00 фильм «Дикие истории» (16+), в 20:00 фильм «Пассажир» (16+).

29 июня – в 16:00 фильм «Любовь не по размеру» (16+), в 18:00 Фестиваль уличного кино.

Вход свододный для всех желающих.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Хотите узнать, как выбрать правильную зубную пасту и как ухаживать за полостью рта? Тогда эта новость для вас.

- С 1 июля жителей Удмуртии ждет повышение тарифов на коммуналку. Мы узнали, сколько будут стоить услуги после подорожания.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ФЕСТИВАЛЬ УЛИЧНОГО КИНО 2018.Крупнейший в мире зрительский смотр короткометражного кино. 1000 площадок, полмиллиона зрителей, голосование фонариками. Приходи в своём городе!

ИСТОЧНИК KP.RU