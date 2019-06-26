2019-06-26T12:27:29+03:00
Общество

Какие фильмы покажут под открытым небом на фан-зоне в Ижевске?

Также пройдет фестиваль уличного кино
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Ижевске в парке имени Кирова каждый день до 29 июня открывается кинотеатр под открытым небом. Об этом сообщается в группе «Парки Ижевска».

Расписание с 26 по 29 июня:

26 июня – в 18:00 фильм «Счастье – это…Часть 2» (6+), в 20:00 фильм «Неадекватные люди» (18+).

27 июня – в 18:00 фильм «Праздничный переполох» (16+), в 20:00 фильм «Затерянный город Z» (16+).

28 июня – в 16:00 Лучшие короткометражные фильмы фестиваля Уличного кино 2013-2018 годов часть 2, в 18:00 фильм «Дикие истории» (16+), в 20:00 фильм «Пассажир» (16+).

29 июня – в 16:00 фильм «Любовь не по размеру» (16+), в 18:00 Фестиваль уличного кино.

Вход свододный для всех желающих.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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