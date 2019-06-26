2019-06-26T07:14:58+03:00
Общество

Очередная прогулка с врачом пройдет в Ижевске 28 июня

На этот раз все жалеющие смогут задать вопросы стоматологу
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Ижевске 28 июня состоится очередная прогулка с врачом. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

На этот раз тема прогулки «Подари улыбку миру!». Врачи стоматологи расскажут участникам о профилактике стоматологических заболеваний челюстно-лицевой области. Студенты 4 курса стоматологического факультета медакадемии подскажут, как выбрать зубную пасту и ополаскиватели для полости рта. А также пройдет мастер-класс по правильному уходу за полостью рта.

Во время диагностической части можно будет измерить артериальное давление и определить насыщение крови кислородом с помощью пульсометра. Также пройдет массовая зарядка и оздоровительная ходьба по аллеям парки имени Кирова.

Начало в 09:30 в зоопарке у фигуры волка, форма одежды – спортивная, обувь удобная. Участие бесплатное.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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