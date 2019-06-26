2019-06-26T12:29:06+03:00
Происшествия

В Удмуртии разыскивается мужчина, который обвиняется в изнасиловании и угрозах убийством

Обвиняемый ранее был судим за грабежи и разбой
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
Изменить размер текста:

В Удмуртии разыскивается житель Ижевска Евтюхов Дмитрий Леонидович, 09.09.1989 года рождения, уроженец поселка Игра, который обвиняется в изнасиловании и угрозах убийством. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

- Установлено, что 22 июня мужчина был в гостях у своего знакомого и выпивал. Вечером к хозяину квартиры приехали еще гости – 30-летняя знакомая с маленьким ребенком, которые остались ночевать. Ночью обвиняемый, дождавшись, когда все уснут, вошел в комнату, где спала женщина, напал на нее и, угрожая убийством, изнасиловал. После совершенного он скрылся с места преступления, - сообщает ведомство.

Оказалось, ранее мужчина был не один раз судим за разбой и грабежи. В октябре 2018 года освободился из мест лишения свободы.

Возбуждено уголовное дело. Всех, кто располагает информацией о разыскиваемом, просим обратиться в Завьяловский межрайонный следственный отдел по адресу: с. Завьялово, ул. Калинина, 38, тел.: (3412) 62-22-99, 62-25-15.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Публикуем расписание фильмов, которые покажут на фан-зоне в кинотеатре под открытым небом.

- Хотите узнать, как выбрать правильную зубную пасту и как ухаживать за полостью рта? Тогда эта новость для вас.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В ближайший час и до вечера в Удмуртии ожидаются грозы
Патологоанатом из Ижевска присвоила более 1,1 млн рублей
Фигуристка Елизавета Туктамышева предложила фанатам угадать постановщика новых программ
В Удмуртии мужчина без прав на мотоцикле врезался в дерево
Выпускник школы одной из школ Удмуртии утонул в пруду
Какие фильмы покажут под открытым небом на фан-зоне в Ижевске?
Злоумышленник в Удмуртии нападал на пенсионеров
Очередная прогулка с врачом пройдет в Ижевске 28 июня
Жителя Удмуртии осудили за изнасилование племянницы
С 1 июля тарифы на коммунальные услуги в Ижевске подорожают на 6%
Бизнесмен из Ижевска владел борделем в центре Саранска
Электромобиль от концерна «Калашников» может протестировать ведущий шоу The Grand Tour
«Они думают, что вы зебра»: что отпугивает комаров, мошкару и слепней
В Удмуртии спасли любопытного кота, который застрял в дыре стены