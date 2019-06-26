В Удмуртии разыскивается мужчина, который обвиняется в изнасиловании и угрозах убийством

СЕГОДНЯ 09:41 2019-06-26T12:29:06+03:00

Обвиняемый ранее был судим за грабежи и разбой

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В Удмуртии разыскивается житель Ижевска Евтюхов Дмитрий Леонидович, 09.09.1989 года рождения, уроженец поселка Игра, который обвиняется в изнасиловании и угрозах убийством. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

- Установлено, что 22 июня мужчина был в гостях у своего знакомого и выпивал. Вечером к хозяину квартиры приехали еще гости – 30-летняя знакомая с маленьким ребенком, которые остались ночевать. Ночью обвиняемый, дождавшись, когда все уснут, вошел в комнату, где спала женщина, напал на нее и, угрожая убийством, изнасиловал. После совершенного он скрылся с места преступления, - сообщает ведомство.

Оказалось, ранее мужчина был не один раз судим за разбой и грабежи. В октябре 2018 года освободился из мест лишения свободы.

Возбуждено уголовное дело. Всех, кто располагает информацией о разыскиваемом, просим обратиться в Завьяловский межрайонный следственный отдел по адресу: с. Завьялово, ул. Калинина, 38, тел.: (3412) 62-22-99, 62-25-15.

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ИСТОЧНИК KP.RU