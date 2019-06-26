В ближайший час и до вечера в Удмуртии ожидаются грозы
В Удмуртии в ближайший час и до 19:00 ожидаются грозы. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.
По данным Удмуртского Гидрометцентра, сегодня возможны лишь слабые грозы и ливни (без усиления ветра и других проявлений). А вот завтра, 27 июня, местами пройдут ливни, возможны грозы, температура воздуха поднимется до +18..+19 градусов.
28 июня, в пятницу, температура днем +19…+20 градусов, ночью +15…+16 градусов, небольшие дожди.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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