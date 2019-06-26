В ближайший час и до вечера в Удмуртии ожидаются грозы

СЕГОДНЯ 11:55 2019-06-26T11:55:22+03:00

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В Удмуртии в ближайший час и до 19:00 ожидаются грозы. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

По данным Удмуртского Гидрометцентра, сегодня возможны лишь слабые грозы и ливни (без усиления ветра и других проявлений). А вот завтра, 27 июня, местами пройдут ливни, возможны грозы, температура воздуха поднимется до +18..+19 градусов.

28 июня, в пятницу, температура днем +19…+20 градусов, ночью +15…+16 градусов, небольшие дожди.

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ИСТОЧНИК KP.RU