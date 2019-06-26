Ларек в Ижевске, в котором незаконно продавали алкоголь, снесли

СЕГОДНЯ 14:07 2019-06-26T14:07:14+03:00

С 2014 года в городе снесли 160 таких ларьков

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В Ижевске снесли ларек, в котором незаконно торговали алкоголем. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

- Сотрудниками ФССП России по республике в рамках исполнения решения суда был снесен ларек на остановке общественного транспорта «Школа искусств». От жителей близлежащих домов поступало много жалоб о нарушениях, связанных с продажей алкоголя, - сообщает ведомство.

С начала года выявлено почти 500 фактов незаконной торговли алкоголем. Все ларьки сносят с целью пресечения противоправной деятельности.

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МВД по Удмуртской Республике напоминает гражданам: Сообщайте в полицию об известных вам фактах незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Удмуртской Республики по телефону 02 (со всех мобильных 102). По каждому звонку будет проведена проверка и принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.

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ИСТОЧНИК KP.RU