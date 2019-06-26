Патологоанатом из Ижевска присвоила более 1,1 млн рублей

СЕГОДНЯ 11:28 2019-06-26T11:28:38+03:00

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В Ижевске в суд направлено дело по факту присвоения сотрудником патологоанатомического бюро более 1,1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

- В период с 2014 по 2017 годы 66-летняя женщина, используя свое служебное положение, получала от представителей ритуальных агентств деньги за медико-социальные услуги, оказанные бюро, - сообщает ведомство.

Как выяснилось позже, женщина, находясь в бухгалтерии Минздрава Удмуртии, предоставляла недостоверные сведения о полученных суммах от ритуальных агентств за оказанные услуг. Часть денег она оставляла себе.

Так, региональному Минздраву был причинен материальный ущерб в размере 1 179 850 рублей. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в районный суд. Теперь женщине грозит наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU