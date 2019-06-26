Ижевский концерн «Калашников» на международном форуме представил электромобиль
Ижевский концерн «Калашников» на международном военно-техническом форуме «Армия-2019» представил электромобиль нового поколения. Об этом сообщает Калашников Медиа.
- В автомобиле установлена новая система кондиционирования и отопления, а для ее функционирования используется более ёмкая аккумуляторная батарея. «ОВУМ» оснащен новой регулируемой подвеской и тормозной системой, отличается улучшенной трансмиссией, - сообщает Калашников Медиа.
Напомним, форум «Армия-2019» проходит с 25 по 30 июня.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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