Ижевский концерн «Калашников» на международном форуме представил электромобиль

СЕГОДНЯ 14:55 2019-06-26T16:16:10+03:00

Форум проходит с 25 по 30 июня

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Ижевский концерн «Калашников» на международном военно-техническом форуме «Армия-2019» представил электромобиль нового поколения. Об этом сообщает Калашников Медиа.

- В автомобиле установлена новая система кондиционирования и отопления, а для ее функционирования используется более ёмкая аккумуляторная батарея. «ОВУМ» оснащен новой регулируемой подвеской и тормозной системой, отличается улучшенной трансмиссией, - сообщает Калашников Медиа.

Напомним, форум «Армия-2019» проходит с 25 по 30 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU