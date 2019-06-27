2019-06-27T11:57:52+03:00
Общество

«I'll be back»: концерн «Калашников» сделает для Минобороны России боевых роботов

Они будут созданы на базе «Соратника»
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: ТРК «Звезда»Фото: ТРК «Звезда»
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Как стало известно на международном форуме «Армия-2019», ижевский концерн «Калашников» получил заказ от Министерства обороны России на создание линейки боевых робототехнических комплексов. Об этом заявил генеральный директор концерна Владимир Дмитриев, сообщает ТК «Звезда».

По его словам, сейчас предприятие прошло опытную эксплуатацию. Линейка будет называться «Соратник».

- И это будут совершенно другие изделия - целая линейка продуктов, - заверил Владимир Дмитриев.

Напомним, что «Соратником» называлась 7-тонная гусеничная машина, которая предназначается для разведки, охраны важных объектов, разминирования и непосредственного уничтожения противника. Также его можно переоборудовать в транспорт для перевозки боеприпасов или эвакуации раненых с поля боя. Сейчас же на его базе будет целая линейка роботов.

Ранее концерн уже показал электромобиль нового поколения и работу беспилотника-камикадзе.

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Испытания модулей «Соратник» и «Нахлебник», багги «Турист» и мотоциклов в мороз.Видео: Калашников Медиа

ИСТОЧНИК KP.RU

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