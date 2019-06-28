Ставка налога на имущество физлиц в Ижевске изменится
В Ижевске изменятся ставки налога на имущество физлиц. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
- На одну сотую процента изменится ставка налога на имущество физических лиц собственников жилых домов, квартир, объектов незавершенного строительства, гаражей и др. Начисление по ставке 0,12% будет производиться в 2021 году при расчете налога за 2020 год. Такое решение было принято на сессии Городской думы Ижевска 27 июня, - сообщает пресс-служба.
Депутаты Городской думы приняли решение о снижении ставки в отношении объектов недвижимости, которые граждане используют в коммерческих целях с 2 % до 0,6 %. До сих пор налоговая ставка в размере 2% была установлена в отношении деловых, торговых центров и комплексов, офисов, объектов общественного питания, где собственники - физические лица. Налоговая ставка для них в 2019 году составит 0,6%, в 2020 году - 0,9%, в 2021 году - 1,2%.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Появились некоторые подробности пожара, который произошел 27 июня на улице Серова.
- Администрация города сообщила, что список ремонтируемых дорог расширился. Какие участки отремонтируют дополнительно.
ИСТОЧНИК KP.RU
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