Ставка налога на имущество физлиц в Ижевске изменится

СЕГОДНЯ 08:09 2019-06-28T08:09:10+03:00

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В Ижевске изменятся ставки налога на имущество физлиц. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- На одну сотую процента изменится ставка налога на имущество физических лиц собственников жилых домов, квартир, объектов незавершенного строительства, гаражей и др. Начисление по ставке 0,12% будет производиться в 2021 году при расчете налога за 2020 год. Такое решение было принято на сессии Городской думы Ижевска 27 июня, - сообщает пресс-служба.

Депутаты Городской думы приняли решение о снижении ставки в отношении объектов недвижимости, которые граждане используют в коммерческих целях с 2 % до 0,6 %. До сих пор налоговая ставка в размере 2% была установлена в отношении деловых, торговых центров и комплексов, офисов, объектов общественного питания, где собственники - физические лица. Налоговая ставка для них в 2019 году составит 0,6%, в 2020 году - 0,9%, в 2021 году - 1,2%.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Появились некоторые подробности пожара, который произошел 27 июня на улице Серова.

- Администрация города сообщила, что список ремонтируемых дорог расширился. Какие участки отремонтируют дополнительно.

ИСТОЧНИК KP.RU